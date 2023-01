La Salernitana guarda al mercato degli attaccanti con un nuovo obiettivo da regalare a Davide Nicola. Il nuovo nome per i granata è quello di Haris Seferovic, punta svizzera che in Italia ha già giocato con Fiorentina, Lecce e Novara e oggi è chiusa al Galatasaray da Mauro Icardi.



LA SITUAZIONE - Il giocatore è di proprietà del Benfica, il ds Morgan De Sanctis ci sta lavorando: la trattativa non è semplice, ma i contatti tra i due club sono continui e la Salernitana lavora per provare il grande colpo in attacco.