Salernitana-Cremonese 3-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 6' e 68' Celar (C), 73' Dziczek (S), 79' e 96' Di Tacchio (S), 86' Zortea (C)



Salernitana (4-4-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Lombardi, Dziczek (76' Akpa Akpro), Di Tacchio, Maistro (62' Jallow); Djuric (62' Gondo), Giannetti (76' Cerci). All. Ventura.



Cremonese (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea (88' Claiton); Mogos (74' Crescenzi), Valzania, Arini, Gustafson, Celar (88' Castagnetti); Ciofani (74' Parigini). All. Bisoli.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 63' Lopez (S), 74' Parigini (C), 78' Di Tacchio (S)



Espulsi: 71' Arini (C), 81' Lombardi (S)