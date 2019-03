Salernitana-Crotone 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 11', 55' Simy



Salernitana (3-4-1-2): Micai; Casasola, Migliorini, Gigliotti; D.Anderson (62' Orlando), Odjer, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson (70' Vuletich); Calaiò, Jallow (81' Rosina). All. Gregucci



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Golemic; Valietti, Barberis, Rohden (82' Molina), Benali, Tripaldelli (90+1' Firenze), Nalini (27' Machach), Simy. All. Stroppa



Arbitro: Volpi della sezione di Arezzo



Ammoniti: 22' Di Tacchio (S), 59' Golemic (C), 85' Cordaz (C)