La Salernitana vuole ripartire dalle certezze con le quali ha conquistato la salvezza:in panchina, Ochoa tra i pali e Boulaye Dia in attacco. Dopo la fine del campionato sono iniziati i contatti per la conferma dell'allenatore col quale c'è stato un confronto su mercato e prossima stagione.: dal suo arrivo a gennaio, il portiere messicano è stato uno dei principali protagonisti della stagione e non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento del contratto fino a giugno 2024.: eserciterà il diritto di riscatto dal Villareal fissato a 12 milioni di euro, prendendo a titolo definitivo l'attaccante che in questa stagione ha totalizzato 16 gol e 6 assist in 33 partite.- Un altro giocatore che ha convinto tutti è, il difensore classe 2002 ha giocato 26 partite segnando 2 gol in campionato e anche per lui si sta lavorando al riscatto: il giocatore è di proprietà dell'Inter, la Salernitana ha un diritto di riscatto fissato a 5 milioni con controriscatto a 8 in favore dei nerazzurri.