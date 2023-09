Seppur ormai chiuso, il calciomercato sta creando danni in casa Salernitana. Qui Boulaye Dia, dopo le tante voci che lo hanno riguardato, non è stato convocato per la trasferta di Lecce, come annunciato dal ds De Sanctis. Queste le parole dell’ex portiere.



AUT AUT - “Non è stato convocato perché per atteggiamenti ha dimostrato di non essere pronto a giocare a Lecce. Domani ci aspetterà una battaglia e noi abbiamo bisogno di gente disposta a battagliare. In questo caso abbiamo notato atteggiamenti che vanno in direzione opposta. Poi ognuno può dare la propria interpretazione. Gli ultimi giorni di mercato sono stati complicati. Avevamo già chiuso, ma giovedì notte abbiamo ricevuto una chiamata per Dia (dai Wolves, ndr). Si parlava di prestito con diritto di riscatto a cifre che creerebbero un incidente diplomatico. Però nessuno dei dirigenti mi ha contattato. Questa cosa ha attaccato la sensibilità di Dia. Ora mi aspetto che si renda conto di quanto gli abbiamo dato. Vogliamo un rapporto di soddisfazione reciproca e di rispetto di contratto“.