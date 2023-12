Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha parlato della crisi di risultati della sua squadra in un'intervista al Corriere dello Sport.



SALVEZZA - "Ne sono sicuro, siamo gli stessi di un anno fa. Non abbiamo un organico inferiore alle cinque squadre che con noi si giocheranno la salvezza. Errori? Non sottovaluterei la voglia di andare via di qualcuno".



MANCATE PARTENZE - "Il rapporto con Sousa è diventato un amore viziato e ha prodotto scompensi. Dia? La mancata cessione è stata un errore. Qualcuno aggiungerà anche: perché acquistarlo? Ma è stato il nostro centravanti principe. L'ultimo giorno di mercato, pur volendo, non avremmo potuto fare niente per sostituirlo ed è spuntata un'offerta irricevibile dall'Inghilterra. Cosa avrebbero detto di me o di noi se avessi compiuto quell'operazione?".



INZAGHI E IERVOLINO - "Inzaghi? Il suo lavoro comincia a prendere forma. Non ho mai pensato di dimettermi, sarebbe come sfuggire dalle responsabilità. Ho sempre avvertito la fiducia, con Iervolino ci confrontiamo quotidianamente. Lui come me sa che possiamo farcela. Non è ammessa la resa, la squadra si deve rendere conto che i margini per la salvezza ci sono e devono essere sfruttati".