Salernitana, depositata l'istanza contro Dia: cosa rischia l'attaccante

Redazione CM

Boulaye Dia non sembra avere speranza di ricucire lo strappo con la Salernitana dopo il rifiuto di entrare in campo nel finale della gara contro l'Udinese. Nonostante l'apertura alla pace da parte del tecnico Fabio Liverani, la società ha tenuto fede alle parole del presidente Iervolino e ha depositato al Collegio Arbitrale l'istanza di costituzione contro l'attaccante senegalese.



L'ACCUSA - Come si legge su Salernitananews, l'ex Villarreal è accusato di grave inadempimento contrattuale, per giunta recidivo dato che nel settembre scorso era stato protagonista di un contenzioso che si risolse con una multa di 30mila euro poi dimezzata per simulazione di problemi fisici. All’epoca il collegio impiegò circa tre mesi per arrivare alla conclusione. anche stavolta la tempistica dovrebbe essere la medesima.



COSA RISCHIA DIA - La richiesta, stavolta, è molto più pesante: la Salernitana chiederà il massimo della decurtazione, ovvero il 50% dello stipendio che Dia dovrebbe ricevere fino a giugno, ovvero quattro mensilità. Una cifra che si aggira attorno ai 316mila euro. Ma non solo: tra le possibili sanzioni c'è anche un risarcimento danni milionario basato sul fatto che, non giocando e mostrandosi bizzoso, il suo valore di mercato sarà deprezzato nella prossima finestra utile.