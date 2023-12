Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana, dopo la partita persa per 3-0 contro la Fiorentina c'è stato un lungo confronto con il patron Iervolino in cui si è discusso della posizione di De Sanctis e non solo. Il direttore sportivo torna fortemente in discussione ma anche la posizione del tecnico Pippo Inzaghi non è più così salda.