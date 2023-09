Nuovo capitolo nel caso Boulaye Dia. TuttoSalernitana scrive che il giocatore era atteso oggi in città ma non si è visto:



"Il ritorno in città era atteso per oggi, al punto che il direttore sportivo Morgan De Sanctis era pronto a organizzare un incontro con la proprietà per provare a trovare un punto d'incontro e mettere fine ad un caso che certo non sta aiutando nessuno. E invece l'attaccante, per imprecisati motivi personali, ha rimandato il rientro ai prossimi giorni spiazzando la proprietà. A questo punto la multa è inevitabile e il club è sempre più convinto di far causa a quelle società che hanno formulato offerte direttamente agli agenti senza passare per Iervolino, Milan o De Sanctis".