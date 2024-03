Salernitana, Dia è un caso chiuso? Cosa cambia dopo le parole di Liverani

Redazione CM

La Salernitana è alle corde: ultima in classifica a nove punti dalla zona sicura e con il miglior giocatore, Boulaye DIa, messo fuori rosa dopo il rifiuto di subentrare contro l'Udinese. Perentorio il comunicato della società: "Il Presidente ha infine assistito all’allenamento pomeridiano della squadra e ha incontrato il calciatore Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra". Fuori rosa, ufficiale, porta chiusa e pure una richiesta di risarcimento al senegalese. Eppure le parole dell'allenatore, Fabio Liverani, subentrato a Inzaghi a febbraio, lasciano uno spiraglio.



FLEBILE SPERANZA - "So che ha parlato col presidente - ha dichiarato il tecnico - La mia porta è stata aperta e ci siamo chiariti. Per me l'episodio è chiuso, tutti possono sbagliare. Oggi la proprietà ha voluto dare un esempio. Vedremo nelle prossime settimane cosa potrà succedere. Se darà disponibilità potremo pensare a un reintegro, ma è una scelta che spetta al presidente".



SARA' VERO? - Spetta al presidente, appunto. Probabilmente, la salvezza della Salernitana è possibile solo con l'apporto del miglior Dia, ma servirebbe un passo indietro da parte di tutti, Iervolino compreso. Per Liverani non ci sono problemi. Riusciranno gli attori della vicenda a mettere il bene del Cavalluccio al di sopra di tutto il resto?