Non c'è pace per Boulaye Dia. Rumors provenienti dal Senegal riferiscono di un presunto infortunio per l'attaccante della Salernitana: il classe 1996 infatti non ha completato la sessione di allenamento di quest'oggi, dopo essere stato colpito da un problema fisico.



NON CONVOCATO - Il Senegal ha poi diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Rwanda, in calendario nella giornata di domani: escluso dall'elenco dei giocatori a disposizione del ct proprio Dia.