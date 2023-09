Boulaye Dia era atteso lunedì sera a Salerno per valutare l’entità dell’infortunio muscolare subito in Nazionale. Dia, però, dopo essere tornato in Francia per stare al fianco della moglie e dei suoi familiari, martedì ha comunicato alla società campana la sua impossibilità a raggiungere l’Italia tra l’inevitabile disappunto dei dirigenti. Problemi personali è stata la motivazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.