L'attaccante della Salernitana Dia, autore di gol e assist contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN : "No non è il migliore ma resta un bel gol. Prima vittoria, siamo tutti contenti. Il mister è tornato con nuovi stimoli. Mondiale? Un sogno, era la prima volta, ho fatto il primo gol in assoluto e spero di farne ancora",