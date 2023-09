Non c'è pace per Boualaye Dia, rientrato a Salerno in seguito alle vicissitudini delle ultime settimane. L'attaccante della Salernitana, dopo aver passato qualche giorno in Francia con la famiglia, ha ricucito i rapporti con la società ed è tornato a disposizione di Sousa.



NON CONVOCATO - Il senegalese si è allenato in gruppo ma, reduce da un infortunio, non sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Frosinone, in programma alle 18.30 all'Arechi, come testimoniato dalla lista dei convocati del tecnico portoghese:



PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;



DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;



CENTROCAMPISTI: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;



ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.