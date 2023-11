Sembra sempre più un anno stregato per Boulaye Dia. L’attaccante della Salernitana ha accusato un nuovo problema fisico mentre era a disposizione del Senegal. L'ex Villarreal non è stato convocato per la gara contro il Togo ed ha lasciato il ritiro della selezione per fare ritorno in Campania. In giornata gli esami ma la sua presenza contro la Lazio è in dubbio.