Il caso legato a Boulaye Dia sembra essere vicino alla conclusione. Il giocatore era stato escluso dai convocati di Paulo Sousa dopo i suoi comportamenti non apprezzati dal club in seguito al mancato passaggio al Wolverhampton. Ad aggravare la situazione, ci aveva pensato l'infortunio arrivato durante la pausa con la Nazionale senegalese. Ora, come riportato dal Il Mattino, il giocatore è pronto a tornare a disposizione: è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà in panchina nella prossima partita contro il Frosinone. Difficile un suo impiego dal 1', ma ci sarà spazio a gara in corso.