Salernitana, due colpi dal Verona

Dopo averlo battuto in campo, la Salernitana punta a sfilare due giocatori al Verona. Per rimpolpare la rosa di Filippo Inzaghi, Walter Sabatini, punta a due rinforzi pronti all'uso: Federico Bonazzoli e Davide Faraoni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, il secondo invece andrebbe a riempire la casella lasciata libera da Mazzocchi, ormai trasferitosi al Napoli.