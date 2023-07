Milan e Fiorentina hanno presentato alla Salernitana una proposta per Boulaye Dia. L'attaccante, riscattato a fine stagione dal Villarreal, ha da poco cambiato agente e si sta guardando attrno dopo una stagione importante in zona gol. Per ora, però, le offerte arrivate e confermate dai nuovi agenti alla stampa inglese, non soddisfano le richieste del club campano.