La Salernitana sta continuando a discutere la cessione di Giulio Maggiore. Secondo quanto riportato da Il Mattino (ed. Salerno), il Frosinone non è più un'opzione, mentre il Genoa, che ormai lo segue da tempo e gli consentirebbe di tornare in Liguria dopo la parentesi allo Spezia, resta una valida candidata, così come il Sassuolo, che si è inserito negli ultimi giorni.