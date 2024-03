Salernitana dura: Dia fuori rosa, pronta richiesta di risarcimento danni

FA

La rottura tra Boulaye Dia e la Salernitana è totale e questa volta definitiva: il giocatore finisce fuori rosa e ora la società passa al contrattacco, pronta anche la richiesta danni nei confronti del giocatore.



L'EPISODIO - Tutta colpa di quanto accaduto sabato pomeriggio a Udine, nell'1-1 tra l'Udinese e la Salernitana. L'allenatore granata, Fabio Liverani, si è girato verso la panchina e ha detto a Dia di entrare in campo, ma l'attaccante senegalese ex Villarreal si è rifiutato di farlo. La conferma l'ha data lo stesso Liverani a fine partita: "Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Metterlo fuori rosa? Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare". Dalle parole ai fatti, perché la decisione di Dia rischia di avere strascichi pesanti.



FUORI ROSA - La prima ripercussione è già nota: Dia verrà messo fuori rosa. Sarà ancora un giocatore della Salernitana, ma solo formalmente. Il presidente del club Danilo Iervolino, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si è consultato in mattinata con i collaboratori e i regali della società per capire come agire e probabilmente arriveranno ulteriori provvedimenti.



MULTA E RISARCIMENTO DANNI - Come Gazzetta infatti, la Salernitana ha dieci giorni di tempo e intende rivolgersi al Collegio Arbitrale per chiedere la massima sanzione possibile nei confronti del proprio tesserato: una multa pari a metà del suo stipendio. Ai legali del club il compito di preparare una dettagliata relazione dopo aver acquisito da Dia anche le motivazioni che lo hanno portato a rifiutare la sostituzione invocata da Liverani. Non solo multa, il presidente Iervolino sta anche valutando un'azione risarcitoria da intraprendere nei confronti di Dia con una richiesta di risarcimento danni milionaria.



LO STIPENDIO DI DIA - Alla Salernitana, che la scorsa estate ha riscattato il giocatore dal Villarreal, Dia guadagna poco meno di due milioni di euro a stagione, con un contratto valido fino al 2027.



I PRECEDENTI - Il rapporto tra Dia e la Salernitana era estremamente complicato da mesi. Tutto è cominciato con i mal di pancia dell'attaccante che, la scorsa estate, avrebbe voluto il trasferimento dopo il campionato record. A settembre scorso, Dia era stato multato (15mila euro) per essere rientrato a Salerno con una settimana di ritardo dopo aver lasciato in anticipo il ritiro del Senegal a causa di un infortunio muscolare che, tuttavia, non fu successivamente riscontrato dai medici del club campano. Il rapporto era stato poi ricomposto, ma ancora tre settimane fa, durante la sconfitta contro l'Inter a San Siro, Dia aveva contestato platealmente la sostituzione di Liverani non stringendogli la mano uscendo dal campo.



LA STAGIONE DI DIA - In questa stagione, Dia ha collezionato 17 presenze in Serie A e realizzato solo 4 gol.