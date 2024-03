Salernitana: duro attacco di Iervolino a Dia

Parole dure quelle del presidente della Salernitana Danilo Iervolino nei confronti di Boulaye Dia, che nel weekend si è rifiutato di scendere in campo durante Udinese-Saelrnitana: "Abbiamo investito tanto su di te, abbiamo speso soldi e Salerno ti ha accolto alla grande. E' stato un tradimento, da oggi non farai più parte della squadra" in estrema sintesi il discorso del presidente che, non a caso, ha inteso ufficializzare questa decisione in presenza anche degli altri giocatori. Una sorta di implicito avvertimento".