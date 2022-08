Nuovo colpo in entrata per la Salernitana, che stasera darà il benvenuto al difensore classe 2001 Flavius Daniliuc, proveniente dal Nizza. Il 2001 austriaco è atteso in città nelle prossime ore, mentre domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Daniliuc approda alla corte di Nicola per 5 milioni di euro.