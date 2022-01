Di imprese e colpi impossibili Walter Sabatini ne ha realizzati tanti nella sua carriera. Palermo, Lazio, Roma, Inter e Bologna sono solo alcune delle tappe del suo viaggio, tappe accomunate dalla ricerca del talento, di quella qualità che balza subito all'occhio del direttore sportivo ora alla Salernitana. Anche in questa nuova avventura, Sabatini sta provando a realizzare un colpo che ai più sembrerebbe impossibile: portare a Salerno Diego Costa.



'MIRACOLO' DIFFICILE - Un tentativo, anche qualcosa in più, per l'attaccante classe '88 il club amaranto lo sta facendo. Diego Costa è attualmente svincolato, la sua ultima esperienza è stata all'Atletico Mineiro, ed è alla ricerca di nuovi stimoli, di una nuova esperienza. Sabatini ha avviato dei contatti con gli intermediari dell'operazione, ma fin qui non è riuscito a stuzzicare l'interesse dell'ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea. "​È una cosa in movimento - ha dichiarato nelle ultime ore il dirigente - forse succederà il miracolo, ma per adesso non è successo". La difficile situazione di classifica degli amaranto complica i piani, ma Sabatini ci proverà ancora. Di imprese impossibili, lui, se ne intende.