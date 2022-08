, nuovo attaccante della, ha rilasciato le prime dichiarazioni in granata ai canali ufficiali del club: "Sono arrivato ieri e la prima cosa che ho visto è il centro d'allenamento. Ho notato che ci sono buoni campi e ottime strutture, ideali per disputare una buona stagione e allenarsi bene tutti i giorni.e aiutare la squadra a centrare l'obiettivo e togliersi soddisfazioni. Darò tutto me stesso senza pormi limiti""Con la pausa per ilil campionato si fermerà e ci saranno periodi in cui si giocherà ogni tre giorni con un vero e proprio ritmo europeo e credo che sia un buon modo per restare in forma ed essere pronti e poi ci faremo trovare pronti dopo il Mondiale. Sono un calciatore molto rapido, forte fisicamente, che ama avere il pallone tra i piedi, amo attaccare lo spazio e cercare di creare più occasioni possibili. Ho parlato con, cone il mio agente e tutti mi hanno parlato benissimo della città, dei tifosi e del centro d'allenamento e cosa bisogna fare per disputare una buona stagione ed è proprio quello che vogliamo fare. Sono contento di essere qua e spero di segnare più gol possibili per rendere felici i nostri tifosi. Il direttore sportivo mi ha inviato dei video, tantissime persone mi hanno inviato dei video dei tifosi nelle partite casalinghe e credo sia qualcosa di incredibile. Il fervore dei tifosi è importante per noi e per il club, è importante poter contare su un grande pubblico quando si gioca in casa e a Salerno rispondono sempre presente!".