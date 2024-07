Getty Images

Salernitana, ecco il primo colpo di Petrachi

17 minuti fa



Primo colpo dell'estate per la Salernitana: il nuovo ds Petrachi ha chiuso per Lilian Njoh. Si tratta di un terzino destro classe 2001, firmerà un contratto biennale. Lo riporta Sky Sport.



Il giocatore arriva a parametro zero e andrà a rinforzare la squadra affidata al neo allenatore Martusciello.