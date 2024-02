Salernitana-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Empoli (venerdì 9 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.

Campani alla ricerca di un successo proprio per avvicinare gli azzurri e tentare il miracolo salvezza, toscani, invece, per uscire dalla zona retrocessione.



LE ULTIME - Nella formazione granata può essere rilanciato Dia dall'inizio in attacco sostenuto da Candreva e Tchaouna (in ballottaggio con Kastanos per una maglia). In mediana riecco Lassana Coulibaly, ai suoi lati si sistemeranno Basic e Maggiore. Al centro della retroguardia conferma per Boateng e Pellegrino. Nei toscani mister Nicola recupera Bastoni, ma difficilmente potrà contare su Caputo ed Ebuehi ancora alle prese con i rispettivi acciacchi fisici. In attacco Cerri con alle spalle Cambiaghi e Zurkowski.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Dia. All. Inzaghi



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola