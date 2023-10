Non ci sono più dubbi: il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha rotto gli indugi e ha deciso di sollevare Paulo Sousa dall’incarico e di affidare la panchina a Filippo Inzaghi. Il tecnico piacentino, reduce dall’avventura alla guida della Reggina conclusasi con lo svincolo dopo il fallimento del club, ha raggiunto un accordo definitivo sulla base di un contratto fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo per un’altra stagione.



VIA SOUSA - L'incontro di ieri a Milano tra le parti aveva lasciato ottime sensazioni al numero uno della società campana, che ha preferito Inzaghi alle altre candidature emerse nel corso delle ultime ore, fra cui quelle di Mazzarri, Fabio Cannavaro e Iachini. Contestualmente, Paulo Sousa ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell'esonero da parte della Salernitana: il tecnico portoghese, protagonista la passata estate del corteggiamento da parte del Napoli, era sotto contratto fino al termine di questa stagione e paga il penultimo posto in campionato, con appena 3 punti raccolti frutto di tre pareggi e cinque sconfitte.