La Salernitana vince al Bentegodi contro il Verona e si porta a casa tre punti importanti in ottica salvezza. Nel post partita a parlare ai microfoni di Dazn è stato Federico Fazio. Queste le sue dichiarazioni:



"Siamo andati a prenderli nel loro campo. Ci meritavamo di vincere così, siamo una squadra che lotta e gioca sempre e che si meritava questo. Siamo contenti".



MENTALITA' - "Contro il Milan forse meritavamo di vincere quindi dovevamo venire qui a giocare e prendere i tre punti. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo ogni partita. Meritavamo di più, ringraziamo i tifosi che ci accompagnano ci sostengono sempre ".



PRIMO CLEANSHEET - "Ce lo meritavamo anche prima, è arrivato oggi e dobbiamo continuare così. Dobbiamo abituarci a non prendere gol, lottare e giocare come oggi contro una squadra difficile".



DA COSA SI RIPARTE - "Da questa vittoria. Dobbiamo continuare così, siamo una squadra che lotta e forse meritavamo di più. Lotteremo ogni partita con l'appoggio dei nostri tifosi che ci sono sempre in casa e fuori. È bello sentire il loro sostegno".