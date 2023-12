Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Boulaye Dia:



"Dia piace alla Fiorentina? Non mi interessa nulla, non so neanche se esiste il mercato. Le idee sono chiare, io e il direttore siamo in sintonia e abbiamo in mente quello che dobbiamo fare ma non voglio pensare a quello che sarà".