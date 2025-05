Salernitana-Frosinone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Finita la regular season, è tempo di, solo una potrà continuare a giocare nel campionato cadetto.Cittadella, Cosenza e Sampdoria sono retrocesse, ma quale sarà la quarta squadra a lasciare la Serie B? La risposta alla domanda la darà il playout, il doppio confronto (andata e ritorno) tra Salernitana e Frosinone, le due formazioni che hanno chiuso rispettivamente al 17° e al 18° posto in classifica il campionato, divise da un solo punto: 42 per i campani, 43 per i ciociari arrivati a pari con il Brescia, ma le Rondinelle sono state premiate dagli scontri diretti.

Salernitana-Frosinone: lunedì 19 maggio 2025: 20.30: Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Caligara, Amatucci, Corazza; Hrustic, Tongya; Nwankwo.. Marino.

Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bettella; Oyono J., Vural, Bohinen, Kone, Oyono A.; Ambrosino, Partipilo.. Bianco.