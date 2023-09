Salernitana e Frosinone si sfidano all'Arechi nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Questa la moviola con i principali episodi dubbi del match.



SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30



81' - Lovato atterra Cuni al limite dell'area. In netto ritardo, per lui solo cartellino giallo: L'albanese si era allungato la palla verso l'esterno. Secondo Piccinini non ci sono gli estremi per l'espulsione.



47' - Cheddira entra in area e incrocia la traiettoria della corsa di Bradaric. Il marocchino si lascia cadere e reclama un rigore, non c'è nulla.



35' - Kastanos a terra in area dopo un pestone ricevuto da Barrenechea. Il giocatore del Frosinone aveva però prima colpito il pallone, Piccinini non concede il rigore.



33' - Okoli si accascia in seguito ad un contatto con Candreva a palla lontana. Ammonito il difensore per aver accentuato il contatto.



30' - Caso ammonito per proteste, dopo un fallo non concesso. Per il direttore di gara è tutto regolare.



17' - GOL ANNULLATO AL FROSINONE! Caso insacca alle spalle di Ochoa, ma la sua rete viene resa vana dalla posizione iniziale di fuorigioco. Si rimane sullo 0-1.