Salernitana-Frosinone (venerdì 22 settembre con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria e occupano la penultima posizione in classifica con 2 punti, 5 in meno degli ospiti neo-promossi sorprendentemente già a quota 7.



LE ULTIME - In attesa di risolvere definitivamente il caso Dia, Paulo Sousa deve ancora fare a meno di Coulibaly. Dall'altra parte Di Francesco non può contare su Harroui, Gelli, Kalaj e Lulic.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikuemesi. All. Sousa.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.