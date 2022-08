La Salernitana si appresta a battere un altro colpo in entrata, questa volta per rinforzare il reparto d'attacco: c'è l'accordo col Villarreal per l'arrivo di Boulaye Dia. Prestito oneroso ad un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 e intesa già raggiunta pure col giocatore. Che nei prossimi giorni potrebbe sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto.