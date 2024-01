Salernitana-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Genoa (domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. I padroni di casa si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 12 punti, dieci in meno degli ospiti a quota 22.



LE ULTIME - Filippo Inzaghi deve ancora fare a meno di Cabral, Coulibaly, Dia, Gyomber, Kastanos e Pirola. Dall'altra parte Gilardino perde per squalifica De Winter, che si aggiunge agli altri indisponibili Ekuban, Puscas e Thorsby.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.



GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.