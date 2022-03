Si è aperto un giallo sull'incidente di Franck Ribery, che lunedì notte si è schiantato contro un semaforo nella località Laura, comune di Capaccio Paestum. I carabinieri hanno già avviato un'inchiesta per verificare eventuali omissioni: il calciatore, infatti, nonostante la richiesta presentata dai militari della Compagnia di Agropoli intervenuti per i rilievi dell'accaduto, non è stato sottoposto agli esami tossicologici.



COS'E' SUCCESSO - Una notte di paura terminata con cinque punti di sutura alla testa e un lieve trauma cranico per il giocatore della Salernitana, che è stato dimesso con una prognosi di una settimana. Subito dopo l'incidente il francese è stato caricato in ambulanza dove gli hanno medicato le ferite durante il tragitto verso l'ospedale di Battipaglia, ma le conseguenze sarebbero potute essere più gravi. Ora si indaga sull'accaduto.