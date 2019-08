Niccolò Giannetti, attaccante della Salernitana, in gol ieri nella vittoria sul Pescara, parla a Ottochannel: "Abbiamo sentito il calore del nostro pubblico nonostante venissimo da una stagione travagliata. Abbiamo avuto una grande reazione nel momento di difficoltà. È stato importante, al di là dei gol, dare il nostro apporto in fase di possesso e non possesso. Cerci è la punta di diamante di questa squadra, lo stiamo aspettando. Nel frattempo lì davanti ci stiamo dando da fare, l’intesa con Lamin migliora, abbiamo lottato su ogni pallone, ci stiamo sforzando a fare i movimenti giusti, Son contento perché si è sbloccato anche lui, bisogna continuare così. La strada è quella giusta".