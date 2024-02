Salernitana, gli errori arrivano da lontano. Il calendario può aiutare

La reazione tanto attesa non è arrivata neanche contro il Monza. La Salernitana ha retto fino al quarto d’ora finale per poi sciogliersi, come neve al sole, in cinque minuti. Il distacco dalla salvezza resta proibitivo (7 punti) e non si intravedono segnali di risveglio. La società ha confermato Liverani, ma ad Udine sarà ultima spiaggia. Il tecnico laziale sembra non aver dato nulla in termini di motivazioni, anzi la squadra ha continuato ad incassare gol a raffica ed è divenuta meno pericolosa offensivamente. Da giovedì i granata saranno in ritiro anticipato per preparare il match di sabato.



La Salernitana deve provare a tenere accesa la fiammella della speranza, guardare il calendario potrebbe donare un pizzico di fiducia. Le prossime tre giornate infatti mettono sulla strada dei granata tre avversari certamente non impossibili, ma assetati di punti salvezza.



Come detto sabato prossimo, alle 15, la Salernitana giocherà ad Udine. I bianconeri sono a quota 23 e quindi anche loro cercano punti salvezza. Domenica prossima il Cagliari, sette punti sopra i granata, giocherà in casa di un Empoli rigenerato dalla cura Nicola (sei risultati utili consecutivi). Scontro diretto invece tra Verona e Sassuolo.



Nella 28^ giornata la Salernitana giocherà in trasferta, sabato 9 marzo alle 15, contro un’altra diretta concorrente, il Cagliari. In contemporanea anche Sassuolo-Frosinone, ciociari a quota 23 punti. Impegno esterno, domenica 10 marzo, anche per l’Hellas che sarà al Via Del Mare di Lecce. Pure i salentini cercano punti salvezza, essendo a quota 24.



Il 16 marzo, alle 18, la Salernitana volerà a Lecce per la 29^ giornata. Nello stesso giorno, ma alle 15, Cagliari che sarà impegnato a Monza. Per il Sassuolo, domenica 17 marzo, ostico impegno all’Olimpico contro la Roma di De Rossi.



Provare ad immaginare di risollevare, in appena tre partite, una situazione che nasce da lontano sembrerebbe utopico. La Salernitana non vince da due mesi e nelle ultime otto giornate hai incassato sette sconfitte. In cinque mesi di campionato la Salernitana, con tre allenatori diversi, ha centrato la miseria di due vittorie e incassato ben diciassette sconfitte. La conferma di Paulo Sousa sembrava la giusta prosecuzione di un percorso di crescita iniziato col tecnico lusitano che, subentrato a Nicola nel febbraio 2023, aveva centrato la salvezza con tre giornate d’anticipo.



Dopo gli approcci col Napoli e la permanenza, Sousa non ha però mai nascosto la sua insoddisfazione per il mercato, con l’arrivo di giocatori non richiesti, la mancata sostituzione di Piatek e Vilhena e poi la permanenza forzata di Dia. Il campo ha tradotto le difficoltà: tre pareggi e cinque sconfitte e una media di 0,38 punti a partita, con appena 4 gol segnati e ben 17 subìti. L’inevitabile esonero per Sousa è arrivato a ottobre scorso dopo la sonora sconfitta di Monza.



La società ha scelto di puntare sulla voglia di rivalsa in Serie A di Pippo Inzaghi. Ma con l’ex bomber di Juve e Milan le cose non sono andate meglio: una media punti leggermente maggiore (0,63) ma con otto partite in più rispetto a Sousa e due sole vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, 16 le reti siglate e 30 quelle incassate. Con Liverani non è arrivata la scossa, anzi. La squadra ha continuato ad incassare gol a raffica, ma è riuscita anche a regredire sul piano della pericolosità offensiva. Il trainer laziale avrà l’ultima chance a Udine. Ma se dovesse andare male l’unica soluzione sembrerebbe un traghettatore verso la Serie B.