Salernitana, i bookie esonerano Inzaghi: crolla la quota dell'addio

Un gennaio da incubo per la Salernitana e una stagione sempre più indirizzata verso la retrocessione. L’ultimo posto è ormai una costante e la linea-salvezza, distante sei punti, appare un miraggio alla luce della sconfitta con la Roma, la quarta consecutiva nell’ultimo mese. La scossa potrebbe arrivare con un cambio in panchina: l’esonero di Filippo Inzaghi entro fine campionato si gioca a 1,25, quota in discesa rispetto all’1,40 della scorsa settimana e all’1,75 di oltre un mese fa. Contro la Roma si era parlato di ultima occasione per l’ex Benevento: ora spetta al presidente Iervolino e al ds Sabatini prendere una decisione sul futuro e sull’eventuale allontanamento del mister in vista della prossima trasferta sul campo del Torino.