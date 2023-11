Questa la lista dei convocati di mister Filippo Inzaghi per la gara in programma tra Sassuolo e Salernitana. Prima chiamata in campionato per Nwankwo Simy, che sostituisce in lista l'infortunato Cabral. Assente anche il difensore tunisino Bronn.



Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

Attaccanti: Botheim, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.