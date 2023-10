Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma questo pomeriggio alle 18. Presente nell'elenco Simy, mentre manca Boulaye Dia che verrà semplicemente preservato in ottica campionato. Questo l'elenco completo.



Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa

Difensori: Bradaric, Bronn, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna