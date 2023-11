La Salernitana si prepara al derby campano, con il Napoli pronto a varcare la soglia dell'Arechi domani alle 15. In vista del match, Pippo Inzaghi recupera Federico Fazio e Boulaye Dia, entrambi out con la Sampdoria in Coppa Italia. Questo l'elenco dei convocati:



Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa;



Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Pirola, Sambia;



Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;



Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.