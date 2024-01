Salernitana, Iervolino attacca ancora: 'Fuori dal sistema se non cambia in 5 anni'

Non si placa l'ira di. Il presidente dellatorna all'attacco dopo le polemiche contro arbitri e VAR degli ultimi giorni, è intervenuto a Lira TV per parlare del momento granata e non solo: "Abbiamo un intero girone di ritorno per conquistare 20-21 punti che a mio avviso possono bastare per ottenere la salvezza"."È un ruolino di marcia nelle corde della Salernitana che l’anno scorso con Sousa ha ottenuto una media di 1,2 punti a partita. Stiamo rinforzando la squadra ed a brevissimo dovrebbero arrivare a Salerno anche giovani di talento e di gamba come Basic e Zanoli".- "Se questo sistema calcio non cambia entro i prossimi 5 anni è certo che non dovrà fare affidamento su di me".