Intervenuto ieri a LiraTV, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato dell'esonero di Stefano Colantuono: "Se ci avevo pensato già dopo la sfida con lo Spezia? Assolutamente sì. Avevo parlato di discontinuità sin dalla mia prima intervista. Colantuono è una persona perbene e un buon allenatore, ma ribadisco quanto detto in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Nicola: così si andava ordinatamente in B, io invece voglio provare disordinatamente a restare in A. Nicola era la migliore scelta che potessimo fare. Penso spesso alla partita di Genova e ho un chiodo fisso: spero non pagheremo quel pareggio. E' vero che Mikael è scivolato mentre stava calciando in porta da buona posizione, ma era una partita in cui avremmo dovuto e potuto fare molto di più. Avete visto che Salernitana coraggiosa e d'attacco contro la prima della classe?".