, ha parlato ai microfoni diriguardo alla partita controe non solo: "Venderemo cara la pelle. Sarà una partita dura. Ci saranno seimila tifosi, il nostro pubblico è fantastico e ci segue sempre. Sarà il nostro dodicesimo uomo in campo"."C'è stato un momento in cui dovevamo chiarire alcune cose dopo la gara col Sassuolo quando abbiamo preso ben 14 contropiedi ma Nicola non è mai stato in discussione"..Meno di quanto meritassimo ?Forse sì ma tutto sommato nel calcio i risultati si compensano, forse col Verona non avremmo meritato completamente la vittoria come in altre occasioni"."Quando ci siamo parlati con Sabatini, Nicola e con i calciatori, erano uniti e affiatati, doveva solo arrivare la prima vittoria e poi ne sono arrivate altre in serie. Lì abbiamo capito che potevamo farcela"."Pensiamo a salvarci senza le sofferenze dello scorso anno, poi costruire con i giovani e cercare di fare un bel gioco e fare punti su tutti i campi. Non è facile perché il campionato italiano è complicato, tutte le squadre sono difficili da affrontare, è il campionato più bello del mondo per questo"."Mi viene sempre voglia, certe volte mando delle indicazioni ma non vengo ascoltato. Sono soprattutto un tifoso"."Il progetto è ambizioso e coraggioso, coinvolgente e travolgente e i calciatori lo avvertono. Ribery è un esempio, ha dovuto smettere ma rimarrà con noi. Uno dei migliori calciatori dell'ultimo ventennio, ama Salerno e la Salernitana e per questo rimane".