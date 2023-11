Intervistato da Radio Kiss Kiss, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato del ritorno a pieno regime di Boulaye Dia: "E' fondamentale. Abbiamo fatto una prima parte di campionato senza il nostro attaccante di riferimento, che ci è costato 15 milioni totali. Avevamo fuori Coulibaly e Daniliuc. Quindi tre calciatori fondamentali per noi out. Dia è un giocatore fuori dal comune, l'anno scorso ci ha aiutato coi suoi gol. E' un cecchino sotto porta, dobbiamo affidarci a lui per salvarci".