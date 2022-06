Milan Djuric è sempre più vicino al rinnovo con la Salernitana. Lo ha confermato il presidente Danilo Iervolino a margine dei festeggiamenti per i 103 anni del club: "È probabile che resti. Io sono un fautore della sua conferma perché è un ottimo giocatore ed un uomo straordinario, importante per questa città. È sempre pronto per tutte le idee che gli sottoponiamo nel sociale. Mi auguro possa restare".