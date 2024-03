Salernitana, Iervolino: 'Ho investito 75 milioni di euro, la Serie B non è una possibilità. Dia? Inaccettabile'

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport ha parlato anche dei propri investimenti per il club, che purtroppo non sono però stati ripagati dai risultati, con la squadra ultima in classifica e sempre più vicina alla retrocessione in Serie B: "Settantacinque milioni di soldi miei. Dieci per acquistarla, gli altri per stabilizzare la Salernitana in A. E da qui a fine campionato ne metterò altri 10".



Non è un budget da piccola.

"Sono abituato a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Ritornare in Serie B per me non era una possibilità eppure sta capitando. Non per questo però dobbiamo buttare tutto all’aria".



Nel frattempo, Dia si è ammutinato. Avete chiesto un risarcimento danni da 20 milioni.

"È il nostro giocatore più pagato, il terzo bomber della scorsa Serie A. È probabile che in estate volesse andare via, ma non abbiamo ricevuto alcuna offerta se non una per il prestito. Si è rifiutato di andare in campo: è inaccettabile".



Medita un passo indietro?

"Tutte le aziende sono sempre trasferibili. Se il calore della piazza è ancora genuino, avrò linfa vitale. Ma non farò un progetto senza l’amore della tifoseria".