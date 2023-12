Il cambio di panchina non ha sortito gli effetti sperati dalla società campana. L’arrivo di Filippo Inzaghi alla guida del club di Iervolino non è riuscito a invertire la spirale negativa. I tifosi hanno chiesto espressamente un incontro con il presidente, un appuntamento rimandato e, per il momento, non ancora avvenuto.In conferenza stampa, quest’oggi, il presidente di Iervolino si è assunto le proprie responsabilità: “La colpa è soprattutto mia, perché le scelte sono mie ed è giusto che io ci metta la faccia. Ma". Colpe sì, ma c’è qualcuno non sta performando al livello richiesto: “L'ambiente è lacerato e ci sono delle fazioni, purtroppo non riusciamo a ricreare la giusta armonia. Tutti contro tutti alla ricerca di alibi, ci sono calciatori che si lagnano se vengono sostituiti o se non giocano.. Ora andiamo avanti con impegno, ho ancora fiducia nel valore di questa rosa".16 gol e 6 assist durante la scorsa stagione, il senegalese ha contribuito all’ennesima salvezza dei campani. Quest’anno, ci si aspettava un salto di qualità da parte del centravanti che, invece, è stato protagonista, più che altro, fuori dal campo. Nell’ultima sessione estiva di mercato, dopo il riscatto dal Villarreal e la clausola rescissoria presente nell’accordo (pari a 22 milioni di euro, esercitabile sino al 15 gennaio), l’attaccante senegalese sembrava essere il candidato numero uno a portare un’ottima plusvalenza nelle casse della Salernitana., a Il Corriere dello Sport.. Qualcuno aggiungerà anche: perché acquistarlo? Ma è stato il nostro centravanti principe. L'ultimo giorno di mercato, pur volendo, non avremmo potuto fare niente per sostituirlo ed è spuntata un'offerta irricevibile dall'Inghilterra. Cosa avrebbero detto di me o di noi se avessi compiuto quell'operazione?"., in quel 1° di settembre, un’offerta considerata inaccettabile per tempistiche e per considerazione della società campana. Col senno di poi, il futuro mostrerà una faccia completamente diversa della medaglia.. Al di là dell’apporto stagionale (solo 4 reti, numerosi infortuni e un atteggiamento non disciplinato durante il mese di settembre), la sensazione è che il ciclo del senegalese in Campania sia giunto alla parola fine., compreso quello europeo. Gennaio è vicino e il termine dell’avventura di Dia alla Salernitana sta arrivando inesorabile.