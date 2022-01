Danilo Iervolino è intervenuto durante la trasmissione 90° minuto su Raidue. Queste le dichiarazioni del neo presidente della Salernitana: "Il calcio deve ritrovare gioia e serenità per restare lo sport più seguito e amato, bisogna innanzitutto limitare gli assembramenti perché stiamo vivendo un momento di crisi sanitaria senza precedenti ma è anche vero che gli stadi vuoti vogliono dire meno energia e meno emozioni soprattutto per i calciatori, e pagano sempre i tifosi. Bisogna trovare un punto d'incontro, tutti i presidenti devono essere coesi ed impegnare la politica che al momento è totalmente assente, per capire come indennizzare le squadre e i tifosi che stanno patendo particolari disagi. Mi sembra strano non fermare il calcio solo per una questione economica. Preferirei perdere dei soldi se questo vuol dire mettere in sicurezza le persone. Progetti per la Salernitana? Innanzitutto ho a cuore il territorio, amo la città di Salerno, adoro una tifoseria straordinaria, orgogliosa anche nei momenti difficili, è un progetto a medio e lungo termine che possa creare una squadra che sia in osmosi con la città, vogliamo investire sui giovani e su un nuovo stato comportamentale per le squadre medio-piccole, puntare sugli impianti sportivi e trasformare la squadra di calcio in un hub di trasferimento dei valori del calcio, ovvero lealtà, correttezza e fair-paly. Questa è la squadra che vorrei ed il progetto che vorrei trasferire, mi auguro quanto prima perchè non ho avuto ancora l'investitura ufficiale, stiamo aspettando ancora alcune procedure burocratiche per il passaggio definitivo".