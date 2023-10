Il presidente della Salernitanaha parlato dal palco del Festival dello Sport a Trento iniziando il proprio ragionamento con i rapporti con gli agenti: "Quando in un sistema economico gli imprenditori perdono e guadagnano solamente gli intermediari bisogna riflettere parecchio... Io sono da poco nel calcio ma a livello di Lega siamo in difficoltà.Io ho alzato più di tutti la voce perché non sopporto i ricatti degli agenti o le loro richieste quando i loro assistiti fanno bene 3 partite. E magari aizzano anche i tifosi. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, li ritengo anche fondamentali. Alcuni hanno però una bassa deontologia e pensano solo ai loro interessi per sgraffignare nel breve periodo"."Un blocco normativo magari con una legge determinata da noi, dalla Lega Calcio. E bisogna respingere gli agenti che fanno il male del calcio. Basta un tratto di penna per mettere fine a diversi problemi che ci sono nel nostro calcio. Dobbiamo cercare una linea comune per tutti e non so perché nel calcio non si può fare un qualcosa di simile"."Noi vogliamo puntare sui giovani, ma anche qui ci sono difficoltà. Se prendiamo giocatori stranieri e restano qui per due anni, abbiamo degli sgravi fiscali. Io la farei al contrario questa regola che così stride con tutti i principi di cui si parla, sul puntare sui giovani italiani. Nei fatti non si fa nulla, è una cosa incredibile. Paghiamo molto meno i giocatori stranieri rispetto a quelli italiani".